Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Рахимов говорил, что я — не футболист. Доказываю обратное. Он мне в “Рубине” сказал: “Мы тебя тут не ждали”

В решающем раунде квалификации казахстанская команда прошла «Селтик».
— После игры ты посвятил пост Рашиду Рахимову и спортивному директору «Рубина» Константине Дзюбе. Что он значит?
— Это люди, которым я оказался не нужен.
В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня — своя дорога, у него — своя.
Рахимов мне говорил, что я — не футболист. А я доказываю ему обратное, — сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.
«Рашиду, Дзюбе привет, обнял». Сорокин троллит бывшие клубы после выхода в ЛЧ с «Кайратом».