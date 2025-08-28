Аршавин обратился к Мажичу по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по “попади в руку”? Половина пенальти за игру рукой — левейшие»

"Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели.
Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой, сколько у нас назначили за семь туров.
Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки.
Как показал матч ЦСКА — «Акрон» — можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку — и они уверенно назначат пенальти.
Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»?
Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся", — сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.