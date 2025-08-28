Месси еще не определился насчет участия на ЧМ-2026. Решение будет приниматься на ходу

Как сообщает Ole, на данный момент пока нет стопроцентной гарантии, что аргентинец сыграет на чемпионате мира. Месси предпочитает жить «день ото дня» и сейчас нацелен на матч с Венесуэлой в отборе к ЧМ, который пройдет 5 сентября.