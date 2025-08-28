Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
2
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Виртус
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
25.00
X
9.50
П2
1.27
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Серветт Ж
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
6.20
X
2.95
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Легия
1
:
Хайберниан
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Майнц
2
:
Русенборг
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
14.00
П2
74.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
Все коэффициенты
П1
40.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Лига конференций
перерыв
Динамо Тр
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.55
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
1
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
64.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
85.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
4.75
П2
1.22
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.35
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
78.00
X
6.40
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брённбю
1
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
2
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Баник О
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Арда
1
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.33
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Полесье
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
9.25
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
3
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
доп. время
Лудогорец
3
:
Шкендия
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)

Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Источник: Спортс"

По данным The Guardian, некоторые игроки команды сомневаются в эффективности тактики тренера и его навыках управления составом.

У игроков есть вопросы к тренеру из-за неудачного старта сезона и настойчивости в вопросе игры по схеме 3−4−3. Подход португальца к руководству командой иногда считают непродуктивным.

Спортивный директор «МЮ» Джейсон Уилкокс в курсе этих проблем и может предпринять шаги для их решения.

Боссы «МЮ» поддерживают Аморима. Рэтклифф готов дать тренеру время на исправление ситуации (The Times).

«Футболисты высказались за меня». Жесткое интервью Аморима после позора с «Гримсби».