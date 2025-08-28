Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)

По данным The Guardian, некоторые игроки команды сомневаются в эффективности тактики тренера и его навыках управления составом.
У игроков есть вопросы к тренеру из-за неудачного старта сезона и настойчивости в вопросе игры по схеме 3−4−3. Подход португальца к руководству командой иногда считают непродуктивным.
Спортивный директор «МЮ» Джейсон Уилкокс в курсе этих проблем и может предпринять шаги для их решения.
Боссы «МЮ» поддерживают Аморима. Рэтклифф готов дать тренеру время на исправление ситуации (The Times).
«Футболисты высказались за меня». Жесткое интервью Аморима после позора с «Гримсби».