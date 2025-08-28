Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Все ждут матча с “Барсой” — это большой клуб, как и мы»

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
3
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Виртус
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.25
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
перерыв
Серветт Ж
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
6.30
X
2.75
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
перерыв
Легия
1
:
Хайберниан
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Майнц
3
:
Русенборг
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.70
П2
76.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
10.50
П2
1.07
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо Тр
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.55
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
Все коэффициенты
П1
1.03
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.50
П2
1.02
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
1.17
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
1.08
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
2
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Баник О
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Арда
1
:
Ракув
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
1.33
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
доп. время
Лудогорец
3
:
Шкендия
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Все ждут матча с “Барсой” — это большой клуб, как и мы»

Действующие обладатели трофея узнали своих соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.

Источник: Спортс"

На своем поле парижане встретятся с «Баварией», «Аталантой», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», а в гости отправятся к «Барселоне», «Байеру», «Спортингу» и «Атлетику».

"Это лучший клубный турнир в мире. В нем участвуют все лучшие клубы. Это всегда сложно, мы будем думать от матча к матчу до самого конца.

«Барса»? Мы не разговаривали [с Луисом Энрике]. Все с нетерпением ждут этого матча. Это великолепный матч между двумя большой клубами. Мы очень уважаем «Барселону», это большой клуб. Мы тоже большой клуб.

Мы забыли о прошлом годе и думаем об этом сезоне. Уверенность без труда — ничто. Мы думаем о каждом следующем матче. Мы победили в прошлом сезоне, но думаем об этом", — сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.