Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Все ждут матча с “Барсой” — это большой клуб, как и мы»

На своем поле парижане встретятся с «Баварией», «Аталантой», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», а в гости отправятся к «Барселоне», «Байеру», «Спортингу» и «Атлетику».
"Это лучший клубный турнир в мире. В нем участвуют все лучшие клубы. Это всегда сложно, мы будем думать от матча к матчу до самого конца.
«Барса»? Мы не разговаривали [с Луисом Энрике]. Все с нетерпением ждут этого матча. Это великолепный матч между двумя большой клубами. Мы очень уважаем «Барселону», это большой клуб. Мы тоже большой клуб.
Мы забыли о прошлом годе и думаем об этом сезоне. Уверенность без труда — ничто. Мы думаем о каждом следующем матче. Мы победили в прошлом сезоне, но думаем об этом", — сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.