Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Все ждут матча с “Барсой” — это большой клуб, как и мы»

Мы забыли о прошлом годе и думаем об этом сезоне. Уверенность без труда — ничто. Мы думаем о каждом следующем матче. Мы победили в прошлом сезоне, но думаем об этом", — сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.