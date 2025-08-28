Аморим обсудит будущее в «МЮ» с руководством во время паузы на матчи сборных

Тренер «МЮ» обсудит свое будущее с руководством клуба во время паузы на матчи сборных, сообщают The Telegraph и Daily Mail.
Ранее сообщалось, что боссы клуба поддерживают Аморима.
От Аморима надо избавляться.
«МЮ», разве может быть хуже?
Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).
