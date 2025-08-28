«Бешикташ» уволил Сульшера после вылета из квалификации ЛК от «Лозанны»

Вскоре после завершения игры стамбульцы объявили о расторжении контракта с норвежским специалистом, пришедшим в клуб в прошлом году.
«Бешикташ» завершил прошлый чемпионат на 4-й строчке, а в новом выиграл первый матч.
Турецкий клуб сегодня уступил «Лозанне» (0:1) в квалификации Лиги конференций после ничьей в первом матче и не сыграет осенью в еврокубках.
Вскоре после завершения игры стамбульцы объявили о расторжении контракта с норвежским специалистом, пришедшим в клуб в прошлом году.
«Бешикташ» завершил прошлый чемпионат на 4-й строчке, а в новом выиграл первый матч.