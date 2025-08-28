Ричмонд
Лапочкин о пенальти на Воробьеве против «Акрона»: «Это караул, у судей каша в голове. Эшковал не наступает, а приземляется — это случайный контакт. Никто не видел там подножки»

В четверг тольяттинцы в гостях уступил железнодорожникам (0:2) в 3‑м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. На 71‑й минуте главный арбитр Юрий Карпов назначил пенальти в ворота «Акрона» за наступ Родригу Эшковала с шипами на ногу Дмитрия Воробьева.

Источник: Спортс"

"Это караул. За что назначил пенальти? Вы слышали, что объявил судья? Он объявил, что за подножку. Кто‑то, хоть один, видел там подножку? Мне кажется, что там никто не видел подножки.

Да, мы видим здесь небольшой наступ, два игрока смотрят на мяч. Эшковал просто подпрыгивал и хотел сыграть этот мяч. И дальше он приземляется, то есть он не наступает, а именно приземляется. Ему деть ногу некуда, это абсолютно случайный контакт.

Да, у нас у судей сейчас каша в голове после прошлого года с наступами. Абсолютно случайный контакт. Мы не можем говорить, что это фол за наступ, ему ногу деть некуда, он приземляется.

Когда мы слышим о подножке, то мне кажется, улыбка есть у всех или недоумение. Какая здесь подножка? Ну что вы, ну хватит.

По‑моему, абсолютно ошибочный пенальти, судья правильно продолжил игру, потом вмешались опытные ребята в ВАР‑центре и убедили молодого арбитра назначить пенальти", — сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин.