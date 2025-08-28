Лапочкин о пенальти на Воробьеве против «Акрона»: «Это караул, у судей каша в голове. Эшковал не наступает, а приземляется — это случайный контакт. Никто не видел там подножки»

Да, мы видим здесь небольшой наступ, два игрока смотрят на мяч. Эшковал просто подпрыгивал и хотел сыграть этот мяч. И дальше он приземляется, то есть он не наступает, а именно приземляется. Ему деть ногу некуда, это абсолютно случайный контакт.