«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»

Петербуржцы после победы в Кубке УЕФА в 2008 году обыграли «МЮ» в матче за Суперкубок Европы — 2:1.
«Мы победили их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались», — говорится в публикации «Зенита».
Манкунианцы вчера потерпели поражение по пенальти от «Гримсби» из четвертого дивизиона Англии и выбыли из Кубка английской лиги.
