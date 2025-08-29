Три участника избиения игрока «Русской общины» Ярошевича заключены под стражу. Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели футболиста и организации незаконной миграции

В СМИ опубликовано обращение общественников к председателю СК России с просьбой взять на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту драки в Щелково, приведшей к гибели футболиста Арсения Ярошевича. Заявители просят принять меры к скорейшему задержанию зачинщика конфликта и дать правовую оценку его деятельности по организации незаконной миграции путем создания хостелов.