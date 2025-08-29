Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго

«Следующая международная пауза сборной пройдет в США в октябре. Мы начнем работать над логистикой двух матчей, о которых будет объявлено позже. Первый — против Венесуэлы в Майами на “Хард Рок Стэдиум”, а второй — на “Солджер Филд” в Чикаго против Пуэрто-Рико.