Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго

В октябрьскую международную паузу команда поедет в США.
«Следующая международная пауза сборной пройдет в США в октябре. Мы начнем работать над логистикой двух матчей, о которых будет объявлено позже. Первый — против Венесуэлы в Майами на “Хард Рок Стэдиум”, а второй — на “Солджер Филд” в Чикаго против Пуэрто-Рико.
Но прежде всего мы думаем о фундаменте для чемпионата мира", — сказал президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия в интервью Olé.
Матч с Венесуэлой запланирован на 10 октября, а игра против Пуэрто-Рико — на 13-е.
В ноябре сборная Аргентины отправится в Африку и Азию. 10-го числа сборная сыграет в Луанде, столице Анголы, а 14-го — в Индии, штат Керала. Соперники на эти матчи пока не определены.