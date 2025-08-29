Вальдано о жеребьевке ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы, что равносильно поездке в Нью-Йорк. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике"

«Барселона» проведет домашние матчи с «ПСЖ», «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном». На выезде каталонский клуб сыграет с «Челси», «Брюгге», пражской «Славией» и «Ньюкаслом».
«Для “Реала” жеребьевка прошла неудачно. Будет непросто, даже в тех матчах, которые кажутся легкими.
Положение «Барсы» гораздо лучше, чем у «Реала», хотя ни одна команда не может расслабиться ни на минуту при таком графике.
Жребий важен для каждого клуба. То, что вы получаете, может стать проблемой и повлиять на вашу подготовку.
«Мадриду» придется ехать в Алматы, что по расстоянию равносильно поездке в Нью-Йорк, а то и больше«, — сказал бывший форвард и тренер “Реала” в эфире Movistar.