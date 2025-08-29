ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался — самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера&r

— Кто бы сомневался — самый дальний выезд, 6500 километров по прямой, почти в Китае, далеко от дома, — сказал один ведущий.
— Ну что ж, «Реалу» снова достался такой же жребий, самый неравный по сравнению с другими фаворитами или кандидатами из первой корзины, как и в прошлом сезоне.
И какое совпадение, что оба раза жеребьевка проходила с помощью компьютера. Ладно, потом, если хочешь, разберем, но это довольно жестко, очень жестко не только из-за соперников, но и из-за того, что даже с менее значимыми командами, с командами меньшего калибра, нам достается худший выезд — почти 300 километров до границы с Китаем, — отметил второй.