Вячеслав Федорищев: «В “Крылья” заливалось столько денег, столько воровалось… Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям — это беспредел»

«История с долгом [»Крыльев«] перед “Ростехом” — чудовищная. Представляете, регион лет 10 назад взял на себя обязательства отдать “Ростеху” миллиард. А мы не отдаем. Не потому, что денег нет.
На самом деле, в клуб и все, что вокруг него, заливалось столько денег… Я скажу без подробностей, потому что история сейчас в работе у других структур. Столько воровалось, столько растаскивалось…
Агенты — это часть нашей жизни. Другое дело, что есть агентский договор, где все прописано. Но когда тебя, футболиста, заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям из своей зарплаты — это беспредел.
Я примерно посчитал: долг перед «Ростехом» можно было отдать за два года — не воруя", — заявил Федорищев.