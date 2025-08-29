Ричмонд
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки садятся на лавку из-за легионеров. Мы вкидываем запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»

«Мы выпускаем футболистов, они уходят — смотрю контракты — в “Спартак”, “Зенит”, “Локомотив”, “Динамо”, “Краснодар” даже, у которого есть своя академия. Игроки уходят в топовые клубы, подписывают первый свой профессиональный контракт.

Приходят в клуб и что делают? Садятся на лавку, потому что там играют люди с иностранными паспортами, легионеры. Я всегда говорю, что наш футбол никогда не будет развиваться, пока у нас будет засилье легионеров. Ну, один-два максимум — хватит.

Мы говорим о футболе, потому что это самый массовый вид спорта, больше всего детей в спортивных школах. Проблема в чем? Есть такой агент Мендеш, португальский рынок. Он продал «Спартаку» за 25 миллионов евро — это открытые источники — Фернандеша, по-моему.

Посчитайте, какое количество школ мог бы содержать «Спартак» за этот миллиард [рублей]? А я могу сказать, что одна школа, если считать все возраста, обходится бюджету порядка 70−80 миллионов рублей. В год она выпускает 24−25 игроков, которые готовы играть.

Объем денег, которые мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами, он запредельный. Все эти вещи — потолки зарплат, бюджеты клубов, ограничение игроков — позволят нам развивать и сделать доступным детско-юношеский спорт, потому что все наши победы — в футболе и любом виде спорта — были тогда, когда ни одного легионера не было. Советский период", — сказал депутат Госдумы.