Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки садятся на лавку из-за легионеров. Мы вкидываем запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»

Объем денег, которые мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами, он запредельный. Все эти вещи — потолки зарплат, бюджеты клубов, ограничение игроков — позволят нам развивать и сделать доступным детско-юношеский спорт, потому что все наши победы — в футболе и любом виде спорта — были тогда, когда ни одного легионера не было. Советский период", — сказал депутат Госдумы.