Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие — с большими ошибками»

Достаточно частая смена игроков, нет стабильности«, — сказал бывший тренер “Локомотива”.
После шести туров в текущем сезоне Мир РПЛ команда под руководством Деяна Станковича занимает 8-е место в таблице с 8 очками.
«За “Спартаком” нужно наблюдать, что будет в дальнейшем. Отдельные матчи хорошие, отдельные матчи — с большими ошибками.
