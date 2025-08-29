Ричмонд
Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: “Как только закончу, приду к тебе в команду”

— Федор Смолов сыграл за «БроукБойз». А какой у вас трансфер мечты?

Источник: Спортс"

— Мы снимались в одном проекте с Артемом Дзюбой, и я спросил, когда он собирается заканчивать [профессиональную карьеру].

Он сказал: «Как только я закончу, я приду к тебе и только к тебе». Мне приятно с этим пареньком общаться и проводить время.

Он немного высказался о «Десятке», и я понял, что он довольно трезво все оценивает и видит эту историю так же, как и я.

Артем выразил мнение: что правильно, что неправильно, чего не хватает. Было видно, что он не просто поверхностно знает, а реально погружен.

Он смотрит и разбирается в медиафутболе. Да и как будто он создан для медиафутбола, как и Смолов, — сказал основатель и президент ФК «10».

Комик и шоумен Азамат Мусагалиев основал команду «Десятка» в 2022 году. Она выступает в медиафутбольных турнирах, лучшее достижение — третье место в шестом сезоне WINLINE Медиалиги.

