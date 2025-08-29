Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.85
П2
2.77
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.31
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.38
П2
3.08
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.95
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.88
П2
4.22
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.97
П2
3.66

Заур Тедеев: «У нас футболист в 30−32 года уже на закате карьеры. Проблема — в детском футболе. Идем за результатом, к 18−19 годам износ коленей, суставов»

— В это «окно» к вам пришел Константин Марадишвили. Вас не смутила история его травм и есть ли надежда, что он вернется на свой лучший уровень?

Источник: Спортс"

— По каждому футболисту возникают какие-то сложности.

Особенно это касается российских игроков, потому что вклад в их здоровье с раннего детства часто бывает непозитивным, а иногда даже убийственным.

— Расшифруете?

— Вы не задумывались, почему в России очень мало кто доигрывает до возраста Дзюбы? Чаще всего в 30−32 года у нас футболист уже на закате карьеры, и многие из них перестают играть. Тогда как в Европе чаще всего играют до 40 лет. До 35 — это нормально.

А у нас организм изнашивается уже в детстве. Я знаю массу талантливых мальчишек из Осетии, которые не доиграли даже до 30.

— В чем причина?

— Их рано забирали из дома, они были в своих академиях ведущими исполнителями и играли без замен.

В итоге к 18−19 годам у них износ коленей, суставов, спины был как у 28−29-летних. Сколько такому футболисту еще дано времени? Пускай пять-семь лет.

Поэтому в данном возрастном промежутке мы видим колоссальное количество травм. Из-за этого многие ребята, играющие на высоком уровне, рано заканчивают.

Мне кажется, эта проблема лежит опять-таки в основании детско-юношеского футбола. Мы снова идем за результатом. Когда 12-летними детьми играем «семерками», мы не меняем весь состав через 15 минут матча.

Нет, мы чаще всего 30 минут проводим одной «семеркой» и потом делаем одну-две замены. И так на протяжении целого сезона — одни вообще не получают шанса выйти на поле (как правило, рожденные во втором полугодии), а другие играют на износ.

И так происходит по всей России. Это катастрофа. Вот за этим нужно строго следить, — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.