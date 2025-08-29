Заур Тедеев: «У нас футболист в 30−32 года уже на закате карьеры. Проблема — в детском футболе. Идем за результатом, к 18−19 годам износ коленей, суставов»

— Вы не задумывались, почему в России очень мало кто доигрывает до возраста Дзюбы? Чаще всего в 30−32 года у нас футболист уже на закате карьеры, и многие из них перестают играть. Тогда как в Европе чаще всего играют до 40 лет. До 35 — это нормально.