Он не был чемпионом России в «Спартаке», а это боль для любого воспитанника «Спартака», — сказал комментатор «Матч ТВ».
Нагучев о Дзюбе: «Если бы перешел в “Спартак”, играл бы в основе. В 37 он лучше всех российских нападающих. Он не был чемпионом в “Спартаке”, а это боль для любого в
«Если бы Дзюба перешел в “Спартак”, играл бы в основном составе. Ему 37 лет, он играет лучше всех российских нападающих. Это возрастной игрок. Но он настолько не наигрался, насколько это возможно. Он ведет себя так, как человек, который хочет еще что‑то выиграть.