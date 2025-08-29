Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». Внутри клуба считают, что он способен бороться за чемпионство (Bild)

После поражения и невыразительной игры в этом матче главному тренеру просто необходима победа, пишет Bild. В противном случае, во время перерыва на матчи сборных, начнутся дебаты о его будущем в команде. Подчеркивается, что поражение поставит его под угрозу.
Внутри клуба считают, что «Байер» достаточно силен, чтобы бороться за первое место в Бундеслиге. Тен Хаг должен превратить его в команду-победителя с четким планом на игру.
В матче с «Хоффенхаймом» же было неясно, как «Байер» намерен играть и противостоять сопернику, а также каким образом атаковать.
Команда тен Хага завтра сыграет с «Вердером» во 2-м туре чемпионата Германии. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
«Байер» Тен Хага сразу проиграл. Золотой состав разобрали за 230 млн, перестройка странная.