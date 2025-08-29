Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.16
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.11
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года

«Футбольный клуб “Балтика” и Натан Гассама договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 15 июня 2030 года. 24-летний футболист стал Балтийцем 5 августа 2023-го, а дебютировал за нашу команду 19-го числа в домашней игре против “Урала” в Мир РПЛ.

«Футбольный клуб “Балтика” и Натан Гассама договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 15 июня 2030 года. 24-летний футболист стал Балтийцем 5 августа 2023-го, а дебютировал за нашу команду 19-го числа в домашней игре против “Урала” в Мир РПЛ. С тех пор Натан провел в бело-синем джерси 59 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас. Продолжай радовать нас своей уверенной игрой в обороне, Гас! Ты сделал правильный выбор!» — говорится в сообщении «Балтики».

С подробной статистикой французского защитника можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-baltika.ru.