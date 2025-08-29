«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года

«Футбольный клуб “Балтика” и Натан Гассама договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 15 июня 2030 года. 24-летний футболист стал Балтийцем 5 августа 2023-го, а дебютировал за нашу команду 19-го числа в домашней игре против “Урала” в Мир РПЛ. С тех пор Натан провел в бело-синем джерси 59 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас. Продолжай радовать нас своей уверенной игрой в обороне, Гас! Ты сделал правильный выбор!» — говорится в сообщении «Балтики».