Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
1
:
Хетафе
0
П1
1.37
X
4.20
П2
13.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
П1
100.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
1
:
Брест
1
П1
2.08
X
2.11
П2
14.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Президент Азербайджана Алиев распорядился выделить «Карабаху» 5 млн манатов за выход в ЛЧ

На общем этапе ЛЧ команда проведет домашние матчи с «Челси», «Айнтрахтом» из Франкфурта, «Аяксом» и «Копенгагеном», а на выезде сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Наполи» и «Атлетиком».

Источник: Спортс"

В связи с этим Ильхам Алиев принял решение выделить «Карабаху» 5 млн манатов (свыше 236 млн рублей).

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить футбольному клубу «Карабах» 5,0 (пять) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", — говорится в документе, текст которого приводит Trend.