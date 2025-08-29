Президент Азербайджана Алиев распорядился выделить «Карабаху» 5 млн манатов за выход в ЛЧ

В связи с этим Ильхам Алиев принял решение выделить «Карабаху» 5 млн манатов (свыше 236 млн рублей).
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. В связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить футбольному клубу «Карабах» 5,0 (пять) миллиона манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", — говорится в документе, текст которого приводит Trend.