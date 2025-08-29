Мохамед Салах: «Арсенал» — фаворит АПЛ. Они играют вместе 5−6 лет, а у «Ливерпуля» и «Сити» много изменений"

У нас и у «Манчестер Сити» было много изменений в составе, а это иногда усложняет ситуацию.
Конечно, команда с Пепом Гвардиолой — всегда фаворит, но, по моему мнению, в этом году это «Арсенал», — сказал вингер «Ливерпуля».
"Они фавориты. У них команда, которая играет вместе 5−6 лет, они понимают друг друга, им проще.
