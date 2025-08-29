Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.16
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.11
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Мохамед Салах: «Арсенал» — фаворит АПЛ. Они играют вместе 5−6 лет, а у «Ливерпуля» и «Сити» много изменений"

"Они фавориты. У них команда, которая играет вместе 5−6 лет, они понимают друг друга, им проще.

Источник: Спортс"

У нас и у «Манчестер Сити» было много изменений в составе, а это иногда усложняет ситуацию.

Конечно, команда с Пепом Гвардиолой — всегда фаворит, но, по моему мнению, в этом году это «Арсенал», — сказал вингер «Ливерпуля».