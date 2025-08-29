Ричмонд
«Спартак» сделает новое предложение по Коко. «Торино» снизил цену защитника с 17−18 млн евро (Джакомо Морандин)

В начале августа сообщалось, что трансфер 26-летнего защитника в московский клуб сорвался. «Торино» требовал 20 миллионов евро за игрока, а красно-белые предлагали 16 млн и не собирались платить больше.

Теперь же, по данным журналиста Джакомо Морандина, «Спартак» готовит новое официальное предложение. Оно будет направлено в ближайшее время.

Утверждается, что «Торино» немного снизил цену с ранее запрашиваемых 17−18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Коко провел 32 матча, забил 2 гола и заработал 10 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.