Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.16
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
101.00
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»

Клуб АПЛ согласовал с бельгийской командой трансфер на сумму 27 млн евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sports.

Источник: Спортс"

Ранее появлялась информация об интересе к 24-летнему нигерийцу со стороны «Милана» и «Наполи».

Арокодаре стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, забив 21 гол в 40 матчах. Его статистику можно найти здесь.