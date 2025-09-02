Ричмонд
«Бавария» арендовала Джексона у «Челси» за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн при соблюдении условий

Как сообщалось ранее, сумма аренды составит 16,5 млн евро. За выкуп лондонский клуб получит 65 млн, если опция будет активирована, если 24-летний форвард проведет определенное количество матчей. Кроме того, у «синих» будет процент от прибыли при перепродаже Николаса.

Источник: Спортс"

«Бавария» также берет на себя зарплату игрока в размере около 8 млн евро в год.

В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ. Подробная статистика Джексона — здесь.

Фото: fcbayern.com.