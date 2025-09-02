Исак о переходе в «Ливерпуль»: «Очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Это был долгий путь, но я счастлив, что могу вернуться к работе»

"Я чувствую себя потрясающе. Это был долгий путь, но я очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Я горжусь этим и с нетерпением жду возможности приступить к работе.
Я просто счастлив, что все закончилось и я могу вернуться к работе. Я с нетерпением жду встречи со своими партнерами по команде и болельщиками и возвращения на поле.
Я думаю, что могу многое сделать, я думаю, что мне есть что улучшить. Я нападающий, но я всегда хочу приносить команде как можно больше пользы, в основном забивать голы, но не только.
Я хочу выиграть все. Да, [вот так просто]", — сказал Исак.
Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стал самым дорогим в истории АПЛ, превзойдя 116 млн за переход Виртца.