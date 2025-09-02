Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Исак о переходе в «Ливерпуль»: «Очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Это был долгий путь, но я счастлив, что могу вернуться к работе»

Мерсисайдцы подписали 25-летнего нападающего, заплатив «Ньюкаслу» 125 миллионов фунтов.

Источник: Спортс"

"Я чувствую себя потрясающе. Это был долгий путь, но я очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Я горжусь этим и с нетерпением жду возможности приступить к работе.

Я просто счастлив, что все закончилось и я могу вернуться к работе. Я с нетерпением жду встречи со своими партнерами по команде и болельщиками и возвращения на поле.

Я думаю, что могу многое сделать, я думаю, что мне есть что улучшить. Я нападающий, но я всегда хочу приносить команде как можно больше пользы, в основном забивать голы, но не только.

Я хочу выиграть все. Да, [вот так просто]", — сказал Исак.

Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стал самым дорогим в истории АПЛ, превзойдя 116 млн за переход Виртца.