«МЮ» купил вратаря Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро плюс бонусы

Ламменс провел 64 матча за бельгийский клуб и в прошлом сезоне провел в чемпионате наибольшее количество сухих матчей. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: manutd.com.
Манкунианцы заключили с голкипером контракт, рассчитанный до 2030 года. По данным BBC, за футболиста сборной Бельгии «Антверпен» получил 21 млн евро, также предусмотрены бонусы.
