«Валенсия» арендовала Бельтрана у «Фиорентины». Форвардом интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Испанский клуб объявил о подписании нападающего «Фиорентины» на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось об интересе ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» к аргентинскому игроку.
В прошлом сезоне Серии А Бельтран провел 33 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистика — здесь.
