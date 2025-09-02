Санчес перешел в «Севилью» из «Удинезе». Контракт с 36-летним форвардом — на год

В минувшем сезоне Санчес провел 13 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
В Испании чилиец ранее выступал за «Барселону». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: https://sevillafc.es/
Испанский клуб объявил о подписании 36-летнего нападающего «Удинезе». Стороны заключили контракт на год.
