Варди перешел в «Кремонезе». Контракт 38-летнего форварда — по схеме «1+1»

Итальянский клуб объявил о подписании бывшего нападающего «Лестера» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон при определенных условиях.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами.

Подробную статистику 38-летнего англичанина можно найти здесь.

Фото: https://uscremonese.it/