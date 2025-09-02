«Аль-Ахли» объявил о подписании Гонсалвеса. ЦСКА проиграл саудовцам в борьбе за бразильского вингера

Ожидается, что «Аль-Ахли» выплатит 9 миллионов евро и бонусы за 20-летнего футболиста.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Гонсалвес провел 4 матча за «Фламенго». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/ALAHLI_FCEN.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Фламенго» о приобретении 70% прав на вингера за 7 миллионов евро, но игрока перехватил саудовский клуб.
