Тимур Гурцкая: «Чем скорее Карпин уйдет из “Динамо”, тем лучше будет для обеих сторон. У него не получается, он нервничает и переживает. Не знаю, зачем Карпин брал Миранчука, сильнее не стали»

— Мы можем сказать, что Карпин и «Динамо» не подходят друг другу?

Источник: Спортс"

— Я бы не сказал, что не подходят. Не уверен, что «Динамо» готовы терпеть два года, чтобы Карпин сделал команду.

Пришел Миранчук. Станет ли команда сильнее с ним? Нет. Я не знаю, зачем Карпин его брал.

Только Соловьев знает, сколько он готов ждать результат, вкладывать в «Динамо» и покупать игроков под Карпина.

— Карпина могут уволить до конца года?

— Уволить могут всех и всегда. Его могут уволить даже в сентябрьскую паузу. Тем более если Валерий Георгиевич будет такие посылы давать.

— Карпин в интервью заявил, что игроки «Динамо» не слышат его и он готов уйти из команды.

— Пока что у него не получается. Он нервничает и переживает. Когда он говорит, что команда его не слышит, для него это не пустой звук.

Пока что видно: чем скорее Карпин уйдет из «Динамо», тем лучше будет для обеих сторон. Руководство недовольно количеством очков, а тренер — игрой, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.