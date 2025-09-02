«Галатасарай» за 33+3 млн евро купил вратаря сборной Турции Чакыра у «Трабзонспора»

Чакыр является воспитанником клуба из Трабзона. В прошлом сезоне он провел 32 игры в лиге Турции и не пропустил в 13 из них.
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
В состав чемпионов страны перешел Угурджан Чакыр. «Трабзонспор» получит 33 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.
