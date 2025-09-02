Ричмонд
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

«Галатасарай» за 33+3 млн евро купил вратаря сборной Турции Чакыра у «Трабзонспора»

В состав чемпионов страны перешел Угурджан Чакыр. «Трабзонспор» получит 33 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

Чакыр является воспитанником клуба из Трабзона. В прошлом сезоне он провел 32 игры в лиге Турции и не пропустил в 13 из них.

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.