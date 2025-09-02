Ричмонд
Белотти перешел из «Комо» в «Кальяри». Контракт с экс-форвардом сборной Италии — на год

Бывший форвард сборной Италии покинул «Комо» и заключил с новой командой контракт, рассчитанный на год.

Вторую половину прошлого сезона 31-летний нападающий провел в «Бенфике» и забил 3 гола в 14 играх чемпионата Португалии. Подробно со статистикой Белотти можно ознакомиться здесь.

Фото: cagliaricalcio.com.