Гладбахская «Боруссия» продала Вайгля «Аль-Кадисии» за 7 млн евро. Хавбек получит 21 млн евро за три года

Саудовский клуб объявил о переходе полузащитника, выступавшего за гладбахскую «Боруссию» с 2022 года.
Как сообщалось ранее, трансфер 29-летнего футболиста обошелся в 7 млн евро. За три года на Ближнем Востоке экс-хавбек сборной Германии получит 21 млн евро.
Статистику Вайгля можно изучить здесь.
Фото: x.com/AlQadsiahEN.