Мартинес весь день прождал звонка «МЮ» на базе «Виллы». Манкунианцы так и не связались с аргентинцем — они купили Ламменса

При этом официального предложения со стороны «МЮ» до начала предсезонной подготовки так и не последовало, а уже затем «Астон Вилла» получила звонок насчет аренды Мартинеса. Никакого прогресса в этом вопросе до конца августа не было, и «Манчестер» в итоге приобрел Сенне Ламменса.