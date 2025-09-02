Ричмонд
Мартинес весь день прождал звонка «МЮ» на базе «Виллы». Манкунианцы так и не связались с аргентинцем — они купили Ламменса

The Athletic сообщает, что голкипер «Астон Виллы» целый день провел на базе в ожидании звонка, но с ним никто не связался.

Источник: Спортс"

Футболист сборной Аргентины не скрывал желания присоединиться к манкунианцам и просил защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса поговорить с руководством клуба на эту тему. Также Эмилиано общался с Рубеном Аморимом в июне и июле. Главный тренер «Юнайтед» считал, что характер и опыт победителя чемпионата мира будут полезны для его команды.

При этом официального предложения со стороны «МЮ» до начала предсезонной подготовки так и не последовало, а уже затем «Астон Вилла» получила звонок насчет аренды Мартинеса. Никакого прогресса в этом вопросе до конца августа не было, и «Манчестер» в итоге приобрел Сенне Ламменса.

Подчеркивается, что аргентинский вратарь покинул базу «Астон Виллы» лишь незадолго до закрытия трансферного окна (21:00 по московскому времени) и отправляется на матчи национальной сборной.