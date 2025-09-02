Лапорта, Энрике и Эрнесто Вальверде дадут показания в суде по делу Негрейры в качестве свидетелей 25 ноября

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
В июле стало известно, что «Реал» попросил продлить расследование до марта 2026 года.
По информации Marca, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также бывшие тренеры каталонской команды Луис Энрике и Эрнесто Вальверде, в данный момент возглавляющие «ПСЖ» и «Атлетик» соответственно, дадут показания в суде в качестве свидетелей по этому делу 25 ноября.
Отмечается, что суд отклонил апелляции на продление расследования, поданные бывшими президентами «Барселоны» Жозепом Бартомеу и Сандро Роселем, а также экс-директорами клуба Альбертом Солером и Оскаром Грау и бывшим арбитром Хавьером Эстрадой Фернандесом.