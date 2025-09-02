Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Кержаков о Пальцеве: «Не усилит “Краснодар”. Он не будет сейчас играть. Чем ближе новый лимит, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев»

— Для чего Пальцев «Краснодару»?

Источник: Спортс"

— Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно. Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.

Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.

— Какую позицию он мог бы занять?

— Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.

— Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?

— Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший форвард сборной России.

Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»).