Кержаков о Пальцеве: «Не усилит “Краснодар”. Он не будет сейчас играть. Чем ближе новый лимит, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев»

— Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно. Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.
Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.
— Какую позицию он мог бы занять?
— Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.
— Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?
— Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший форвард сборной России.
Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»).