«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона

В прошлом сезоне Дерек Корнелиус провел 21 матч за «Марсель» в Лиге 1, получив пять желтых и две красных карточки.
В этом сезоне футболист сыграл две игры в рамках чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
Клуб из Шотландии арендовал 27-летнего центрального защитника на один сезон.
