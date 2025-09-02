Ричмонд
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На “Зенит” это не повлияет — смогут выкрутиться»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: Спортс"

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

"Посмотрим, как этот лимит повлияет на российский футбол. Думаю, клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита.

На «Зенит», наверное, это существенно не повлияет, они смогут выкрутиться из этой ситуации. Будут искать качественных и сильных русских игроков.

У ЦСКА достаточно сильная молодежь, и я думаю, что с новым лимитом у них проблем не возникнет", — сказал бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.