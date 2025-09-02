Ричмонд
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
П1
2.18
X
3.20
П2
3.59
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
П1
2.56
X
3.15
П2
2.93
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»

Команда тренера Валерия Карпина набрала 8 очков в 7 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«После прихода Карпина в “Динамо” поменялись требования, самому Валерию Георгиевичу сложно.

У Лички была бесшабашная команда, ориентированная на атаку, с латиноамериканцами, Тюкавиным и Гладышевым. Сейчас их нет.

Как для футбольного болельщика уход Карраскаля и Лаксальта — потери. Костя и Ярик травмированы.

Надо понимать, что в голове у Бителло, который никак не хотел возвращаться в «Динамо». Сейчас он играет за клуб или просто зарабатывает деньги без какой-либо цели?

Валерию Георгиевичу нужно разобраться во всем и все выстроить по полочкам«, — сказал бывший главный тренер “Сочи” Вадим Гаранин.