Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»

«После прихода Карпина в “Динамо” поменялись требования, самому Валерию Георгиевичу сложно.
У Лички была бесшабашная команда, ориентированная на атаку, с латиноамериканцами, Тюкавиным и Гладышевым. Сейчас их нет.
Как для футбольного болельщика уход Карраскаля и Лаксальта — потери. Костя и Ярик травмированы.
Надо понимать, что в голове у Бителло, который никак не хотел возвращаться в «Динамо». Сейчас он играет за клуб или просто зарабатывает деньги без какой-либо цели?
Валерию Георгиевичу нужно разобраться во всем и все выстроить по полочкам«, — сказал бывший главный тренер “Сочи” Вадим Гаранин.