Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать — мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться"

Команда тренера Микеля Артеты уступила со счетом 0:1 в матче АПЛ.

Источник: Спортс"

"Мы всегда настроены идти вперед, атаковать, играть агрессивно, стараться доминировать и создавать голевые моменты.

Но иногда футбол бывает именно таким. Иногда футбол ставить вас в определенную ситуацию, и к ней нужно адаптироваться.

Такие команды, как «Ливерпуль», представляют серьезную угрозу. Мы это понимали. Мы хотели атаковать и создавать, но они хотели играть низко, дождаться нашей ошибки, после чего бежать в атаку. Сложно одновременно стараться атаковать, создавать и при этом не ошибаться.

Наш менталитет заключается в том, что мы можем быть способны на большее. Хотим сделать следующий шаг — думаю, к этому мы готовы.

Такие матчи трудно переварить, поскольку есть ощущение, что мы заслужили большего«, — сказал полузащитник “Арсенала” Микель Мерино.

Жалкий 1,00 xG на двоих у «Арсенала» с «Ливерпулем». Один из антирекордов сезона.