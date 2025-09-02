Гарначо о переходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам с нетерпением жду возможности отдать все силы на следующем этапе карьеры»

"Эта особая глава в моей жизни подходит к концу после незабываемых пяти лет.
Мы создали моменты, которые останутся со мной навсегда, и я очень благодарен за это.
Тренерам, сотрудникам и моим партнерам по команде — спасибо, что поверили в меня. Каждый раз, когда я носил эту эмблему, я выкладывался полностью.
Я горд тем, чего мы достигли вместе, и взволнован тем, что произойдет в дальнейшем.
Желаю клубу только успехов в будущем, а сам с нетерпением жду возможности отдать все силы на следующем этапе своей карьеры", — написал Алехандро Гарначо в социальной сети.