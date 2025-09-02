Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.60
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.15
П2
2.93
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.99
X
2.89
П2
2.70
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.69
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.38

«Пэлас» опасался ухода Гласнера из-за продажи Гехи в «Ливерпуль». Тренер был крайне недоволен решением принять предложение по защитнику

«Кристал Пэлас» сначала принял предложение на 35 миллионов фунтов, но после этого все-таки отказался продать Марка Гехи в «Ливерпуль».

Источник: Спортс"

Клуб отозвал свое решение из-за того, что не нашел футболиста, который смог бы заменить Гехи, а также из-за опасений в связи с возможным уходом главного тренера команды Оливера Гласнера.

Сообщается, что Гласнер был крайне недоволен решение «Пэласа» принять предложение «Ливерпуля».

Специалист попросил не продавать футболиста в разговоре с главой клуба Стивом Пэришом, и в результата совладелец «Кристал Пэлас», понимая угрозу возможного ухода Гласнера и отсутствие замены для Гехи, сообщил мерсисайдцам, что сделка не состоится.