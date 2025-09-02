Джаковац из «Акрона» сравнил Дзюбу и Джеко: «Артем точно лучший в плане юмора, на этой территории он непобедим. Дал мне прозвище “дед”, ну и я его называю дедом»

Их просто невозможно сравнивать, да и не нужно этого делать, а то вдруг кто‑то из них разозлится! Но Дзюба точно лучший в плане юмора, на этой территории он непобедим.
В «Акроне» Артем дал мне прозвище «дед». Просто сказал, что у меня седые волосы, и теперь в команде все так зовут. Ну и я тоже называю Дзюбу дедом", — рассказал 27-летний сербский полузащитник клуба из Тольятти.
39‑летний Джеко — двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити». Он забил 68 голов за сборную Боснии и Герцеговины и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.