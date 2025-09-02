Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.59
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.15
П2
2.93
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.99
X
2.89
П2
2.70
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.70
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.38

Джаковац из «Акрона» сравнил Дзюбу и Джеко: «Артем точно лучший в плане юмора, на этой территории он непобедим. Дал мне прозвище “дед”, ну и я его называю дедом»

"Сложный вопрос. Они оба очень хорошие игроки. Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Но и Джеко тоже в полном порядке, у него под 150 матчей только за сборную.

Источник: Спортс"

Их просто невозможно сравнивать, да и не нужно этого делать, а то вдруг кто‑то из них разозлится! Но Дзюба точно лучший в плане юмора, на этой территории он непобедим.

В «Акроне» Артем дал мне прозвище «дед». Просто сказал, что у меня седые волосы, и теперь в команде все так зовут. Ну и я тоже называю Дзюбу дедом", — рассказал 27-летний сербский полузащитник клуба из Тольятти.

39‑летний Джеко — двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити». Он забил 68 голов за сборную Боснии и Герцеговины и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.