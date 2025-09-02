Божович о Дзюбе: «Артем мог бы стать хорошим спортивным директором после завершения карьеры. Хотелось бы, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать»

— После завершения карьеры Артем Дзюба мог бы стать хорошим спортивным директором. Я бы хотел, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать. Тренировать очень сложно, а быть спортивным директором полегче. Артем бы отлично справился на этой должности.
— Смог бы он быть спортивным директором «Спартака»?
— Конечно, он же еще и воспитанник клуба. Не знаю, справился бы он с этим лучше, чем Кахигао, но нужные навыки у него 100% есть, — сказал бывший тренер клубов РПЛ.
