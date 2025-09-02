Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.59
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.70
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Божович о Дзюбе: «Артем мог бы стать хорошим спортивным директором после завершения карьеры. Хотелось бы, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать»

— После завершения карьеры Артем Дзюба мог бы стать хорошим спортивным директором. Я бы хотел, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать. Тренировать очень сложно, а быть спортивным директором полегче.

Источник: Спортс"

— После завершения карьеры Артем Дзюба мог бы стать хорошим спортивным директором. Я бы хотел, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать. Тренировать очень сложно, а быть спортивным директором полегче. Артем бы отлично справился на этой должности.

— Смог бы он быть спортивным директором «Спартака»?

— Конечно, он же еще и воспитанник клуба. Не знаю, справился бы он с этим лучше, чем Кахигао, но нужные навыки у него 100% есть, — сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше