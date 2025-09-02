Пигас из «Пари НН» против единого чемпионата: «Белорусский должен оставаться белорусским, а российский — российским»

— Конечно, много разных мнений, но я, наверное, был бы против. Я считаю, что белорусский чемпионат должен оставаться белорусским, а российский должен оставаться российским.
Если у игрока есть желание перейти в какой-то из чемпионатов — как, допустим, у меня — это не проблема, пожалуйста. Но лично мое мнение, что объединять чемпионаты не стоит.
— Плюс еще и фактор возможности участвовать в еврокубковых матчах.
— Да, но я думаю, что и в Россию они вернутся. Со временем это не будет какой-то проблемой, — сказал белорусский защитник «Пари НН» Пигас.