Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Мануэль Аканджи: «Интер» — самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз"

Миланский клуб арендовал 30-летнего Аканджи у «Манчестер Сити» за 2 миллиона евро с выкупом, который может стать обязательным, за 15 млн.

Источник: Спортс"

— Для меня «Интер» — самый большой клуб Италии и один из лучших в мире, он доказал это в последние годы. Мне было очень легко сделать этот выбор.

— Чего вы ожидаете от «Интера» в Европе?

— Очевидно, что «Интер» способен выйти в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем вернуться в финал и выиграть в этот раз («Интер проиграл два последних финала ЛЧ — 0:1 “Ман Сити” в 2023-м и 0:5 “ПСЖ” в 2025-м — Спортс»").

Я играл против «Интера» и надеюсь, что в этот раз будет черед «Интера» выиграть, и я буду частью этого, — заявил швейцарский защитник «Интера» в интервью клубному телевидению.