Мануэль Аканджи: «Интер» — самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз"

— Для меня «Интер» — самый большой клуб Италии и один из лучших в мире, он доказал это в последние годы. Мне было очень легко сделать этот выбор.
— Чего вы ожидаете от «Интера» в Европе?
— Очевидно, что «Интер» способен выйти в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем вернуться в финал и выиграть в этот раз («Интер проиграл два последних финала ЛЧ — 0:1 “Ман Сити” в 2023-м и 0:5 “ПСЖ” в 2025-м — Спортс»").
Я играл против «Интера» и надеюсь, что в этот раз будет черед «Интера» выиграть, и я буду частью этого, — заявил швейцарский защитник «Интера» в интервью клубному телевидению.