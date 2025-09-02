Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

«Барселона»-2009 — лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 — на 2-м месте, «МЮ»-1999 — на 4-м, «Реал»-2018 — на 7-м, «

Британский журнал распределил по местам всех победителей за время существования турнира в нынешнем формате, руководствуясь такими критериями, как сила состава, игру на пути к победе и то, насколько запоминающейся была кампания.

Источник: Спортс"

Рейтинг выглядит следующим образом:

2. «ПСЖ»-2025.

6. «Барселона»-2015.

7. «Реал»-2018.

8. «Реал»-2017.

9. «Бавария»-2013.

10. «Аякс»-1995.

11. «Реал»-2014.

12. «Реал»-2002.

13. «Барселона»-2011.

14. «Бавария»-2001.

15. «Барселона»-2006.

16. «Милан»-2007.

18. «Реал»-2000.

20. «Манчестер Юнайтед»-2008.

21. «Челси»-2021.

22. «Реал»-2022.

23. «Реал»-2024.

24. «Ливерпуль»-2005.

25. «Реал»-1998.

26. «Боруссия»-1997.

27. «Реал»-2016.

28. «Интер»-2010.

29. «Милан»-1994.

30. «Порту»-2004.

31. «Милан»-2003.

32. «Челси»-2012.

33. «Марсель»-1993.